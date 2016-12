Tupac Shakur Cetak Sejarah Masuk Rock and Roll Hall of Fame

LOS ANGELES - Meski sudah lama tiada, rupanya rapper Tupac Shakur masih memiliki kharisma tersendiri. Ya, Tupac akan mencetak sejarah menjadi rapper solo pertama yang masuk dalam Rock and Roll Hall of Fame.

Tupac, yang tewas dalam penembakan pada 1996, akan menjadi bagian dari kelas 2017 yang juga memasukkan sejumlah nama musisi kondang seperti Joan Baez, Pearl Jam, Electric Light Orchestra (ELO) dan Yes. Frontman Chic, Nile Rodgers, juga akan menerima Award for Musical Excellence dalam upacara tahun depan.

Dilansir Sindonews Tupac secara resmi dinominasikan untuk Rock and Roll Hall of Fame pada Oktober lalu. Nominasi ini membuatnya sejajar dengan para artis hip hop seperti NWA, Public Enemy, Beastie Boys, Run DMC, dan Grandmaster Flash & Furious Five sebagai perwakilan hip hop di Hall.

Sejumlah fans mengkritik nominee yang dianggap berada di luar genre. Nominasi Tupac pun menuai respons yang sama, seperti para penerima penghargaan ini sebelumnya dari genre hip hop, yaitu NWA, Public Enemy dan Grandmaster Flash.

“Ini adalah definisi yang luas dan kami menganggap hip hop adalah bagian penting dari keseluruhan genre,” ujar Presiden dan CEO Rock and Roll Hall of Fame Joel Peresman dalam sebuah pernyataan yang dikutip Aceshowbiz.

Artis bisa masuk ke Rock and Roll Hall of Fame 25 tahun setelah peluncuran album atau single pertama mereka.

Nominee lain yang dipertimbangkan masuk tahun ini termasuk Chic, Bad Brains, Chaka Khan, Depeche Mode, J Geils Band, Jane’s Addiction, Janet Jackson, Joe Tex, Kraftwerk, MC5, Steppenwolf, dan The Zombies. Upacara induksi 2017 dijadwalkan digelar pada 17 April di Barclays Center di Brooklyn, New York.