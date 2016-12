Upin & Ipin Siap Suguhkan Cerita Berbeda

JAKARTA - Setelah sukses meraih piala untuk kategori Kartun Kesayangan pada ajang Mom & Kids Awards 2016, film kartun Upin & Ipin menjanjikan cerita yang lebih fresh dari sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh pengisi suara Upin & Ipin, yaitu Asyiela Putri. Walaupun tidak ada penambahan karakter, alur cerita akan disuguhkan lebih bervariatif.

"Karakter baru tuh tak ada lagi. Tapi insha Allah Upin & Ipin akan ada cerita baru," papar Asyiela saat berbincang dengan Okezone.



Ditanya lebih lanjut mengenai bocoran cerita tersebut, Asyiela belum mau untuk mengungkapkannya lebih jauh. Karena hal itu akan menjadi kejutan untuk para penonton setia Upin & Ipin.

"Nanti masih rahasia sih. Akan ada sedikit perbedaan. Lebih banyak komedi dan action," ujar Asyiela.

Diketahui, pada acara Mom & Kids Awards, Upin & Ipin sukses mengungguli nomine lain pada kategori Kartun Kesayangan. Yaitu Adit & Sopo Jarwo, Alvin and The Chipmunks, Boboi Boy, Pada Zaman Dahulu, dan Sofia The First.