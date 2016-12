Trio Justice League Tampil Perdana dalam Bingkai Foto

LOS ANGELES – Warner Bros akhirnya memperlihatkan penampilan Ezra Miller sebagai sosok Flash di Justice League. Penampilan perdana Flash memperlihatkannya bersama Batman (Ben Affleck) dan Wonder Woman (Gal Gadot).

Dalam foto yang diunggah eksklusif oleh Entertainment Weekly itu, tiga superhero ini terlihat di dalam sebuah bangunan. Flash dengan kostum dan topeng merah khasnya berdiri sedikit di belakang Batman dan Wonder Woman.

Bersamaan dengan perilisan foto perdana Flash itu, Miller memberikan sedikit bocoran tentang karakternya. Bintang Fantastic Beasts & Where to Find Them ini menyebut Flash sebagai bocah yang pura-pura bahagia untuk menutupi rasa sakitnya.

“Flash adalah Ringo Starr. Dia mengganggu semua orang, tapi dia tak punya keluhan tertentu pada siapapun,” tutur Miller seperti dikutip dari Entertainment Weekly.

Ia melanjutkan, “Paman Fish Curry (Aquaman) sangat pemarah. Ayah (Batman) gampang marah juga. (Dia punya hidup yang panjang dengan melawan para kriminal). Wonder Woman sangat penuh perhatian, jadi meski dia jengkel dengan Flash, dia masih kasihan.”

Justice League akan tayang di bioskop mulai 17 November 2017. Selain Ezra, Ben, dan Gal Gadot, film superhero DC Comic ini juga dibintangi oleh Jason Momoa, Ray Fisher, dan Henry Cavill.