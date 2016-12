Jennifer Lawrence Bawa Karakter Mytique X-Men ke Film Guardians Of The Galaxy

LOS ANGELES – Jennifer Lawrence memang begitu antusias dengan peran-peran menantang dan berbeda dari film lain yang pernah dibintanginya. J-Law menilai karakter itu luar biasa. Saking sukanya dengan Mystique, Lawrance ingin membawa karakter tersebut di film terbaru Guardian Of The Galaxy.



"Saya tidak bisa mengungkapkan ekspresi saya mengenai Mystique. Saya sangat senang bermain dalam film X-Men dibandingkan yang lain. Saya ingin membawa karakter ini ke Guardian Of The Galaxy,” kata Lawrance seperti dikutip Aceshowbiz.



Mantan kekasih Nicholas Hoult ini menilai karakter Mystique ini cocok untuk dimasukan ke dalam film terbarunya, Guardians Of The Galaxy. Ada kemiripan dari karakter Mystique di dua film tersebut.



"Saya sangat senang kalau menjadi Mystique di Guardians of the Galaxy. Saya ingin tahu apakah saya bisa melakukan itu di karakter tersebut," ujarnya.



Seperti diketahui, Jennifer Lawrence membuat penampilan terakhirnya sebagai Raven di X-Men: Apocalypse awal tahun ini. Sementara aktor Hugh Jackman dan Patrick Stewart juga mengisyaratkan tidak akan tampil di sequel X-Men.