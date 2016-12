Cerita Pemain The Professionals Dikepoin Fans di Media Sosial

JAKARTA - Lewat akun sosial media instagram dan twitter @thepromovie masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan para cast The Professionals. Sedangkan pada website film tersebut menyuguhkan trailer, sinopsis, para pemain, dan behind the scene penggarapan film tersebut.



Salah satu aktivitas di sosial media twitter adalah take over. Di mana para penggemar dapat bertanya langsung perihal film maupun hal pribadi kepada pemain The Professionals.



Sudah dimulai pada bulan November 2016 lalu, fans banyak yang penasaran dengan karakter asli dari pemain film yang akan tayang pada 22 Desember 2016 itu.



"Banyak fans yang adu domba. Hahaha. Kalau pas aku ambil alih twitter. Mereka tanya, menurut kakak Richard Kyle gimana sih. Hari berikutnya mereka tanya menurut kak Richard, Arifin Putra gimana sih. Untungnya kita ce es an," ungkap Arifin Putra saat meet & greet di stasiun Jakarta-Kota, Rabu (21/12/2016).



Sedangkan pemain lain, Cornelio Sunny juga ditanya oleh penggemar Richard mengenai sifat asli dari aktor asal Australia itu. "Nama Richard sih yang mengganggu di twitter saya namanya juga nongol. Kaka dekat ya kayaknya sama kak Richard. Kenapa Richard Kyle gitu," ujar Cornelio seraya tertawa.



Tak hanya ingin tahu lebih jauh kepada para cast, penggemar juga penasaran dengan film The Professionals. Mengingat film garapan MNC Pictures ini merupan heist movie pertama di Indonesia.



"Tapi banyak yang penasaran sama filmnya. Mereka juga tanya soal filmnya. Juga mulai ada genk-genk an mulai ada #teamAbi #teamReza mulai bagi-bagi piring cantik untuk #teamReza," timpal Arifin seraya tertawa.