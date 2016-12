Bocoran Karya Terbaru dari Seniman Sudirana

DENPASAR - Sebagai bentuk kegiatan lanjutan program Komponis Kini yang digelar secara berkesinambungan oleh Bentara Budaya Bali, seniman perkampungan seniman Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali I Wayan Sudirana akan menampilkan karya terkininya dalam acara "Komponis Kini #7".



Juwitta Katriana Lasut, selaku penata acara tersebut menjelaskan kegiatan tersebut terangkum dalam tajuk 'New Music For New Gamelan' menyuguhkan pertunjukan musik gamelan yang mengetengahkan sebentuk format penciptaan gending baru dari perangkat gamelan yang sepenuhnya baru pula.



"Komposisi baru tersebut akan dibawakan oleh Sekaa Gamelan Cenik Wayah dan Komunitas Megel 14 pada hari Kamis (22/12/2016)," kata Juwitta Katriana Lasut di Denpasar, Rabu (21/12/2016).



Juwitta Katriana menambahkan, kebaruan itu tecermin secara fisik semisal adanya pengolahan instrumentasi, pelarasan, orkestrasi dan warna suara.



Sedangkan secara non fisik kebaruan itu terwakili oleh capaian teknik permainan berikut struktur dan sistem kerja antar instrumentasi. Kebaruan fisik dan non fisik tersebut melahirkan sebentuk kebaruan sudut pandang, terutama adanya tata racik gending.



Seperti halnya I Wayan Sudirana yang kini tengah menggarap sebuah instrumen gamelan baru yang memiliki 12 nada, yaitu dengan menggabungkan sistem laras tujuh nada (gong luang) dan lima nada (gender wayang).



"Gamelan tersebut belum rampung sepenuhnya, yang sudah selesai instrumen yang memiliki laras tujuh, sedangkan instrumen berlaras lima belum rampung. Mengingat barungan gamelan itu belum selesai secara keseluruhan, gamelan belum mimiliki nama," ujar Sudirana.