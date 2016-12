Keira Knightley Dikabarkan Comeback di Pirates of the Caribbean

LOS ANGELES – Keira Knightley dikabarkan siap untuk kembali merumput bersama franchise Pirates of the Caribbean. Ia pernah tampil dalam film pertama Pirates of the Caribbean memerankan karakter Elizabeth Swann.

Seperti diketahui, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales akan segera dirilis pada 26 Mei 2017. Pada film ini, penonton akan kembali menyaksikan akting Johnny Depp sebagai Jack Sparrow, ditemani oleh Orlando Bloom, Javier Bardem, Geoffrey Rush, dan cameo dari legenda The Beatles, Paul McCartney.

Dilansir NME, Knightley pernah datang ke studio Shepperton di mana Johnny Depp dan Orlando Bloom sedang melangsungkan syuting. Namun kabar tersebut belum dikonfirmasi langsung oleh pihak produksi.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales akan mengangkat cerita tentang Jack Sparrow yang mencoba kembali menemukan Trident Poseidon, sebuah obyek yang mampu mengabulkan permintaan seseorang, termasuk untuk menguasai lautan.