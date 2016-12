KALEIDOSKOP 2016: Kehadiran Blackpink Dianggap Jadi Tiruan 2NE1

JAKARTA – 2016 menjadi tahun penting Blackpink, hal itu karena perjalanan karier girl band bentukan YG Entertainment di industri musik Korea Selatan ini baru saja dimulai lewat debut video klip pada Agustus 2016. Tapi sejumlah ekspektasi sudah menghinggapi Jisoo cs, banyak fans yang kerap membandingkan dan dianggap jadi tiruan grup terkenal 2NE1.

Nyatanya grup beranggotakan empat orang personel itu yakni Jisoon, Jennie, Rose, dan Lisa, langsung tancap gas dengan merilis dua video klip sekaligus pada Oktober. Tak cukup sampai disana, Blackpink juga tengah dipersiapkan untuk membawakan sebuah program reality show demi bisa engaged dengan fans.

(BACA JUGA: Blackpink Rilis Dua Lagu Sekaligus di Awal Oktober)

YG Entertainment kemudian membuat reality show berjudul BLACKPINKTV dirilis pada 25 Agustus 2016 lewat siaran Naver. Para fans pun bisa menyaksikan tak hanya kegiatan sehari-hari dari Lisa, Jeannie, Jisoo, dan Rose, tapi juga mengintip selera fashion mereka.

"Terima kasih untuk ketertarikan dan cinta kalian semua yang di luar dugaan. Kami sangat tersanjung. Kami ingin menunjukkan karisma artis kami lebih lagi dari berbagai konten di masa yang akan datang," terang YG Entertainnet, dilansir Soompi, 26 Agustus 2016.

Tiru 2NE1 hingga Dipuji DJ Diplo

Hadir dengan konsep dan berada di perusahaan yang sama dengan 2NE1, gaya musik dan penampilan Blackpink pun dianggap fans meniru CL cs. "Kami berada di perusahaan yang sama dengan 2NE1 dan kami dapat lagu dari produser yang sama, jadi pengaruhnya terjadi natural begitu saja," kata salah satu personel Blackpink Lisa seperti dilansir Soompi, 9 November 2016.

Menurut Lisa, meski saat ini mereka sering dikaitkan dengan 2NE1, tapi akan ada waktunya Blackpink menunjukkan warna musik sendiri. Pelantun Boombayah ini menambahkan bahwa mereka sejatinya ingin sukses dengan gaya dan jenis musik mereka sendiri.

(BACA JUGA: Blackpink Akui Tiru 2NE1)

Sejauh ini BLACKPINK telah menelurkan dua single album yaitu Square One dan Square Two dengan empat lagu hits. Diantaranya yakni Whistle, Boombayah, Stay dan Playing with Fire.

Meski baru dibentuk, grup yang berasal dari Seoul ini sudah punya fans tetap sekaliber DJ terkenal Diplo asal Amerika Serikat. Dalam unggahannya di Twitter, Diplo menyebutkan sangat menikmati musik girl band ini. “Duduk di rumah pada hari Jumat, minum sirup obat batuk sambil mendengarkan Black Pink, sendirian (lagi),” tulis Diplo di akun Twitter miliknya.

(BACA JUGA: Diplo Akui Jadi Fans Blackpink)

Namun ini bukan kali pertama Diplo mengagumi musisi asal Korea Selatan. Sebelumnya ia pernah bekerjasama dengan G-Dragon dan TOP dari BIGBANG dalam pembuatan album, bahkan ia turut andil dalam debut CL ‘2NE1’ di Hollywood.