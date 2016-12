KALEIDOSKOP 2016: Ariana Grande Jadi Artist of The Year. (Foto: Pulse)

JAKARTA – Bukan Adele, Bukan Beyonce, 2016 justru Jadi milik Ariana Grande. Hal itu sah dinyatakan lewat penganugerahan ajang American Music Awards (AMA) yang digelar pada 21 November lalu di Los Angeles, AS.

Gadis berperawakan mungil tersebut nyatanya berhasil mengalahkan Adele hingga Beyonce sebagai Artist of The Year. Namun, pencapaiannya sepanjang 2016 tidak hanya sebatas mendapat piala di ajang AMA saja. Ariana juga berhasil menelurkan sebuah album berjudul Dangerous Woman berisikan 15 lagu baru.

Dalam album Dangerous Woman, kekasih Mac Miller ini turut menggandeng beberapa musisi ternama seperti Nicki Minaj, Lil Wayne, Macy Gray, dan Future Hendrix.

Melirik lebih jauh, perjalanan kariernya di 2016, Ariana Grande sudah menggondol banyak sekali piala selain dari AMA, yakni Nickelodeon Kids Choice Awards untuk kategori penyanyi wanita favorit, sedangkan di ajang MTV Europe Music Awards ia berhasil menyabet dua piala sekaligus yakni World Best Performer dan Best US Act.

Sementara di ajang Radio Disney Music Awards ia dianugerahi penghargaan Best Song to Dance To, lalu Teen Choice Awards sebagai Best Female Artist untuk album Dangerous Woman, dan masih banyak sederet penghargaan lain yang diterima Ariana Grande sepanjang 2016.

Kisah Percintaan Ariana Grande

Prestasi luar biasa di karier juga berdampak positif kepada hubungan percintaan Ariana Grande. Setelah berpisah dengan Ricky Alvarez pada Agustus, pelantun Into You ini tak perlu waktu lama untuk menemukan tambatan hati yang baru. Saat jadi bintang tamu di acara Ellen DeGeneres Show, pada September 2016, ia mengonfirmasi telah pacaran dengan Mac Miller.

Lalu siapa Mac Miller? Miller merupakan seorang rapper asal Amerika Serikat yang sudah memiliki empat album studio yakni Blue Slide Park (2011), Watching Movies with the Sound Off (2013), GO:OD AM (2015), dan The Divine Feminine (2016).

Ariana mengaku nyaman dan bahagia berhubungan dengan Miller. “Ini sangat gila. Aku tidak pernah membicarakan tentang hubunganku dalam sebuah pertunjukan sebelumnya. Tapi ya aku nyaman (Miller),” kata Ariana.

