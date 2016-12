Taylor Swift Bakal Bantu Solo Karier Camila Cabello Eks Fifth Harmony

LOS ANGELES - Kabar hengkangnya Camila Cabello dari girlgroup Fifth Harmony mengejutkan para penggemarnya pada 19 Desember 2016. Namun, tak lama itu terkuak Taylor Swift sahabatnya dikabarkan akan membuka jalan solo karier bagi Camila.

"Baik saran, kolaborasi nantinya atau bantuan menuliskan lagu, Taylor sudah siap membantu Camila melalui apapun itu," ujar seorang sumber, dilansir AceShowbiz.

"Taylor mendukung keputusannya untuk keluar sendiri. Dia tahu kalau Camila bisa jadi bintang besar dan tak sabar untuk melihat apa yang akan dia lakuakan dengan album solonya. Taylor akan berada disisinya," tambahnya.

Camila memutuskan hengkang dari grup yang telah membesarkan namanya sejak lolos dalam ajang C-Factor USA tersebut. Tanda-tanda akan keluar telah tercium sejak ia melakukan proyek solo, salah satunya bersama Shawn Mendes dalam single I Know What You Did Last Summer.