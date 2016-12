Liam Neeson Tolak Bintangi Taken 4

LOS ANGELES – Kabar buruk bagi para pencinta film laga Taken. Liam Neeson, pemeran utama di tiga film sebelumnya, telah menolak untuk membintangi film Taken 4.

Ia menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan untuk dirinya kembali berperan sebagai Bryan Mills lagi. Seperti diketahui, Neeson terlibat dendam membara dengan orang-orang yang membunuh anggota keluarganya di tiga film Taken.

“Tidak, tidak ada kemungkinan untuk aku bermain lagi. Terlalu banyak waktu putrimu dibunuh,” ungkap Neeson seperti dilansir Entertainment Weekly, Senin (19/12/2016).

“Sebenarnya jika memang kita akan membuat satu film Taken lagi judulnya seharusnya menjadi, ‘Tolong bisakah Anda mengambil anak perempuanku?’” tambahnya seraya tertawa.

Kepopuleran Neeson dalam membintangi Taken sangat jelas terlihat di dunia maya. Banyak beredar meme atau gambar lucu yang menampilkan dirinya dengan quotes yang diambil dari film Taken,

“I don’t know who you are but I will find you and I will kill you”.

Tahun ini Neeson membintangi beberapa film, termasuk satu film tentang misionaris di Jepang karya Martin Scorsese berjudul Silence. Dalam film tersebut, Neeson akan beradu akting dengan Adam Driver dan Andrew Garfield.