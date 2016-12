Goblin Akan Diadaptasi Jadi Serial Hollywood

LOS ANGELES – Pencinta drama Korea saat ini tengah dibuat jatuh cinta pada serial baru berjudul Goblin yang dibintangi Gong Yoo. Popularitas dan cerita tak biasa Goblin ternyata menarik perhatian sineas Hollywood.

Dilansir Inquistr dari IBTimes, Goblin kabarnya akan diadaptasi menjadi serial Hollywood. Tak tanggung-tanggung, aktor gaek Keanu Reeves disebut-sebut bakal memerankan karakter Goblin yang dihidupkan Gong Yoo.

Sejak pertama tayang sekitar tiga minggu lalu, Goblin memang langsung menyita perhatian. Serial baru tvN itu bahkan sukses memecahkan rekor drama Descendants of the Sun yang kembali mengangkat nama Song Joong Ki dan Song Hye Kyo serta Legend of the Blue Sea yang merupakan drama comeback Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun.

Jika kabar itu benar adanya, maka ini akan menjadi proyek kedua Gong Yoo secara berturut-turut yang diangkat ke Hollywood. Sebelumnya, film Train to Busan yang juga dibintanginya dikabarkan juga akan diadaptasi menjadi film Hollywood karena kesuksesannya di Korea.

Di sisi lain, ini bukanlah pertama kalinya Hollywood mengadaptasi film atau serial Korea. 2008 lalu, Hollywood membuat film yang diadaptasi dari film komedi romantis Korea berjudul My Sassy Girl yang diproduksi pada 2001.