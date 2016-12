Carpool Karaoke Rilis Video Spesial Natal

LOS ANGELES – Perayaan Natal sudah semakin dekat. Carpool Karaoke pun ikut merayakan kemeriahan Natal dengan mengunggah sebuah video baru.

Pada video kali ini, Carpool Karaoke menayangkan sebuah video kompilasi dari episode-episode sebelumnya di mana para penyanyi seperti Adele, Chris Martin, Lady Gaga, Demi Lovato, RHCP, bahkan Selena Gomez menyanyikan lagu All I Want for Christmas Is You milik Mariah Carey.

Konsep ini rupanya telah dipikirkan secara matang oleh tim kreatif mereka. Saat video dimulai, James Corden bertanya kepada Mariah Carey apa kado terindah yang ingin didapatnya di tahun ini.

“Aku ingin laguku yang berjudul All I Want for Christmas Is You dinyanyikan oleh semua orang,” jawab Mariah.

Tak butuh lama, James pun mewujudkan keinginan penyanyi berusia 46 tahun ini. Ia meminta para penyanyi yang sudah tampil pada episode sebelumnya untuk menyanyikan lagu tersebut.

Hasilnya pun terlihat sangat mengagumkan. Kecerian terpancar jelas dari raut muka semua penyanyi saat mendendangkan lagu tersebut. Sebuah keceriaan yang selalu dinantikan di setiap Natal.