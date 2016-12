Jennifer Lawrence Pilih Main di Guardians of the Galaxy Daripada X-Men

LOS ANGELES – Jennifer Lawrence sudah tahu rasanya berperan sebagai Mystique di film superhero X-Men. Lawrence dengan senang hati bersedia memainkan lagi karakter tersebut, namun di film lain, yakni Guardians of the Galaxy.

Bintang The Hunger Games ini menunjukkan hasratnya untuk menjadi Mystique di sekuel Guardians of the Galaxy saat melakukan wawancara dengan MTV. Lawrence mengatakan ia tak akan lagi tampil sebagai Mystique di X-Men, tapi akan dengan senang hati melakukannya di Guardians of the Galaxy.

“Aku akan senang melakukannya. Aku akan lebih memilihnya (Guardians of the Galaxy) ketimbang film X-Men lagi. Aku tak akan jadi Mystique di X-Men, tapi akan senang menjadi Mystique di Guardians of the Galaxy. Aku penasaran apa aku bisa melakukannya,” tutur Lawrence tertawa seperti dilansir Variety.

Ini bukanlah pertama kalinya Lawrence menunjukkan keengganannya untuk kembali bermain di X-Men. 2015 lalu, kekasih Darren Aronofsky ini sempat mengatakan bahwa X-Men: Apocalypse akan menjadi film X-Men terakhirnya. Tapi pada Maret 2016 lalu ia mengatakan tak sabar ingin kembali terlibat dalam penggarapan X-Men berikutnya.

Sementara itu, Lawrence saat ini tengah sibuk mempromosikan film barunya, Passengers yang dibintangi dengan Chris Pratt. Lawrence menyebut film ini sebagai langkah awalnya untuk melepaskan diri dari imej film Hunger Games dan X-Men yang membesarkan namanya.