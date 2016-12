TOP MOVIE: Aroma Pengkhianatan Dom di Trailer Fast & Furious 8

Fast and Furious 8 (Foto: YouTube)

LOS ANGELES – Franchise Fast & Furious tak terasa sudah memasuki seri kedelapan. Mereka baru saja merilis trailer pertamanya untuk film berjudul The Fate of the Furious tersebut.

F Garu Gray nampaknya ingin membawa sebuah warna baru dalam film kali ini. Pasalnya, Gray telah kehilangan sosok Brian O’Connor (Paul Walker) karena kecelakaan tiga tahun lalu sehingga ia harus memusatkan cerita di bagian lain.

Pengkhianatan keluarga pun dipilih oleh Gray untuk diangkat dan dituangkan dalam The Fate of the Furious. Dom (Vin Diesel), menjadi sosok paling tepat untuk melakukan hal tersebut mengingat dirinya adalah sosok yang paling protektif terhadap keluarga.

