Rekomendasi Film Akhir Pekan

JAKARTA – Pekan ini ada beberapa film baru yang mulai tayang di bioskop. Kehadiran mereka semakin menambah ragam varian film yang bisa ditonton bagi para moviegoers untuk menghabiskan waktu akhir pekan di bioskop.

Berikut ini Okezone telah merangkum 5 film rekomendasi untuk menemansi akhir pekan Anda.

1. Rogue One: A Star Wars Story

Para die hard fans Star Wars patut bergembira menyambut akhir pekan kali ini. Disney kembali merilis sebuah film yang berhubungan dengan Star Wars Universe. Sebuah film spin-off berjudul Rogue One: A Star Wars Story mengambil setting di antara film Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith dan Star Wars: Episode IV – A New Hope.

Film ini berkisah tentang pasukan pemberontak yang ingin mencuri Death Star. Akting memukau dari Felicity Jones dan Donnie Yen dipastikan akan membuat para penggemar setia Star Wars semakin girang. Belum lagi dengan sedikit ajakan untuk bernostalgia dengan Darth Vader, sayang untuk dilewatkan, bukan?

Rogue One: A Star Wars Story mendapatkan nilai 7 karena memiliki efek CGI yang baik dan cerita yang mampu berdiri sendiri. Namun, tetap saja bagi Anda yang tidak mengikuti film-film Star Wars, film ini akan terasa sedikit rumit untuk dimengerti.

2. Collateral Beauty

Apa jadinya bila seseorang bertemu dengan Cinta, Waktu, dan Maut? Tiga hal yang dipercayai olehnya saling terkoneksi satu sama lain dengan kehidupan manusia. Ketiga hal tersebut awalnya menjadi kepercayaan seorang Howard yang diperankan oleh Will Smith. Tapi, kehidupan Howard seketika berubah setelah putrinya meninggal dunia akibat serangan sebuah penyakit. Howard pun hancur, menjadi orang putus asa dan tak tahu arah kehidupannnya lagi. Ia bahkan sering menulis surat kepada Cinta, Waktu, dan Maut setelah putrinya meninggal hingga pada suatu hari ia dipertemukan dengan ketiganya di dunia nyata.

Film ini sangat kental dengan nuansa drama. Sang sutradara tak sungkan untuk mengajak para penontonnya meneteskan air mata di beberapa bagian film. Apalagi akting seorang Will Smith sebagai sosok ayah yang kehilangan putrinya, patut mendapat acungan jempol. Ia mampu menerjemahkan arti sebuah kekosongan dan kehampaan dengan kualitas aktingnya.

Okezone memberikan nilai 6,5 untuk Collateral Beauty.

3. Sing

Sing masih menjadi salah satu alternatif pilihan tepat untuk menghabiskan waktu di bioskop. Bagaimana tidak, film animasi ini mengajak bergembira dengan kelucuan para tokoh binatangnya dan lagu-lagu yang dibawakan. Maklum saja, Sing adalah sebuah film animasi musikal yang dibintangi oleh Matthew McConaughey, Resee Witherspoon, Seth MacFarlane, dan Scarlett Johansson.

Sing mendapatkan nilai 8,2 karena kekayaan cerita dan keceriaan yang ada di dalamnya. Film ini menjadi salah satu film wajib tonton di bulan Desember.

4. Moana

Cerita tentang Puteri Disney yang tidak dihiasi dengan cinta-cintaan memang selalu menarik untuk ditonton. Pasalnya, Disney pasti akan menyajikan sebuah cerita yang lebih kuat ke dalam film-film seperti itu.

Moana adalah sosok Puteri Disney yang berpetualang di lautan demi menyelamatkan kampong halamannya. Ia mencoba keluar dari zona nyamannya dan memberanikan diri untuk mengejar impian yang selama ini ada di dalam dirinya namun selalu tertahan karena orangtua.

Disney menggarap film ini dengan sangat ciamik. Efek-efek yang ditampilkan tak usah dipertanyakan lagi keunggulannya.

Moana mendapat nilai 8 dan terbukti menjadi film laris di akhir tahun karena masih bertengger di bioskop-bioskop meski sudah tayang dari bulan November lalu.

5. Headshot

Ada yang bilang bahwa Headshot adalah 5 persen drama, 95 persen darah. Ya, pada kenyataannya film ini memang seperti demikian adanya. Film Indonesia yang kaya dengan aksi laga. Iko Uwais kembali dipercaya menjadi pemeran utama, yang kehilangan ingatannya dan mencoba merangkai kembali ingatan tersebut sedikit demi sedikit.

Meskipun tak sehebat The Raid, Headshot menunjukkan bahwa film-film Indonesia kini mulai semakin berkembang dan tidak bergantung kepada film bergenre drama percintaan saja. Headshot mendapatkan nilai 7 dan cocok bagi Anda yang ingin merasakan ketegangan dan koreografi-koreografi hebat saat Iko Uwais, Julie Estelle, dan Chelsea Islan beraksi.

Selamat berakhir pekan!