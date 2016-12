Episode 10 Legend of the Blue Sea, Lee Min Ho Ingat Siapa Jun Ji Hyun

SEOUL - Legend of the Blue Sea mulai memasuki episode-episode penting. Di episode 10, Heo Joon Jae (Lee Min Ho) diceritakan mulai bisa mengingat siapa sebenarnya Shim Chung (Jun Ji Hyun).

Setelah berciuman di episode 9, hubungan Joon Jae dan Shim Chung semakin dekat. Tanpa sebab khusus, Joon Jae bahkan secara tiba-tiba bisa mendengar pikiran Shim Chung yang sejatinya hanya bisa didengar sesama manusia duyung.

[SPOILER] in the END OF #LegendoftheBlueSea #푸른바다의전설 Episode 10 Joon Jae's memory from Spain incident came back but Shim Chung Disappeared😢 pic.twitter.com/FJ1F2Dm0Jb