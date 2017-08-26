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Ayu Ting-Ting Kembali Merapat pada Andi Arsyil?
go spot
| Sabtu, 26 Agustus 2017 WIB
Cameramen
gsp - go spot
Kategori
Celebrity
Tags
Ayu Tingting
Akui dekat dengan Ayu Ting-Ting, namun andi arsyil membantah berpacaran.
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