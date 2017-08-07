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Bella Resmi Dinikahi Pria Malaysia?
rcti
| Senin, 07 Agustus 2017 WIB
Cameramen
rcti - rcti
Kategori
Gospot
Tags
Laudya Cynthia Bella Menikah
Kabar mencuat hebat, Bella dinikahi pria asal Malaysia.
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