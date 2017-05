Setelah menelurkan single "Janji, Aku..." pada Maret 2016 lalu, Nino Prabowo kembali merilis lagu terbarunya. Kali ini salah satu single yang menjadi andalannya sepanjang 2017 diberi judul "Love is on Its Way". Lagunya sendiri diluncurkan belum lama ini, tepatnya pada Maret 2017. Selama satu tahun perjalanan dalam bermusik, Nino Prabowo juga terjun di bidang seni dan hiburan lain. Bahkan, Nino juga bergabung dalam sebuah film besutan Mira Lesmana dan Riri Riza.