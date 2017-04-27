Ultah ke-27, Zaskia Dapat Surprise dari Fans

Global Tv | Kamis, 27 April 2017 WIB

Cameramen

GTV - Global Tv

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Obsesi

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Zaskia Gothik
Pedangdut Zaskia Gotik tengah berbahagia, ia kemarin mendapat kejutan dari para fansnya pada ulang tahunnya yang ke- 27 tahun.

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