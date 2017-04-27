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Ultah ke-27, Zaskia Dapat Surprise dari Fans
Global Tv
| Kamis, 27 April 2017 WIB
Cameramen
GTV - Global Tv
Kategori
Obsesi
Tags
Zaskia Gothik
Pedangdut Zaskia Gotik tengah berbahagia, ia kemarin mendapat kejutan dari para fansnya pada ulang tahunnya yang ke- 27 tahun.
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