Deddy dan Chika Sindir Ayu Ting-Ting

Global Tv | Kamis, 27 April 2017 WIB

Cameramen

GTV - Global Tv

Kategori

Obsesi

Tags

Ayu Ting-ting
Makin banyak saja selebriti yang menyentil kehidupan pribadi Ayu Ting-Ting, setelah trio macan mengunggah video parodi yang di sebut-sebut menyindir Ayu, kini giliran Deddy Cobuzier dan Chika Jessica.

VIDEO LAINNYA

  • video
    Ayu Gandeng Cowok Baru Ayu Gandeng Cowok Baru

    Ayu Gandeng Cowok Baru
More Stories
Latest News
Puisi Cinta Sang Nyai untuk Tuhan
Keinginan Jupe Difoto Harus Ditolak, Ini Alasannya
VIDEO: Corat-coret Sprei, Gempita Santai Hadapi Gading Marten
FOTO: Pake Kacamata Hitam, Adipati Dolken Bikin Netizen Meleleh
Ruang Anda
SELFIE BARENG CELEB Share foto atau video bersama artis favorit kamu. Upload