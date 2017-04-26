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Trio Macan Dihujat Fans Ayu
Global Tv
| Rabu, 26 April 2017 WIB
Cameramen
GTV - Global Tv
Kategori
Obsesi
Tags
Ayu Ting-ting
Gara-gara video yang menyindir Ayu, Trio Macan dibrondong hujatan fans fanatik Ayu yang menamakan diri mereka dengan sebutan Balajaer. Balajaer bisa disebut sebagai FPA atau Front Pembela Ayu Ting-Ting.
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