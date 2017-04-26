Trio Macan Dihujat Fans Ayu

Global Tv | Rabu, 26 April 2017 WIB

Cameramen

GTV - Global Tv

Kategori

Obsesi

Tags

Ayu Ting-ting
Gara-gara video yang  menyindir Ayu, Trio Macan dibrondong hujatan fans fanatik Ayu yang menamakan diri mereka dengan sebutan Balajaer. Balajaer bisa disebut sebagai FPA atau Front Pembela Ayu Ting-Ting.

VIDEO LAINNYA

  • video
    Ayu Gandeng Cowok Baru Ayu Gandeng Cowok Baru

    Ayu Gandeng Cowok Baru
More Stories
Latest News
Ternyata Foto Telanjang Jadi Alasan Elly Sugigi Minta Cerai
Tak Mau Ribut, Elly Sugigi Tolak Dibantu Pengacara
Movie Review: Guardians of the Galaxy Vol. 2, Petualangan Baru Para Penyelamat Galaksi
Haruna Kojima Lulus, Generasi Pertama AKB48 Habis
Ruang Anda
SELFIE BARENG CELEB Share foto atau video bersama artis favorit kamu. Upload