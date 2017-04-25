Jepang Sambut Pemain Guardians of The Galaxy

Global Tv | Selasa, 25 April 2017 WIB

Cameramen

GTV - Global Tv

Kategori

Obsesi

Tags

Jepang
Produsen film super hero termasur sedunia  Marvel Cinematic Universe akan segera merilis film Guardian Of The Galaxy 2. Tokyo dan Jepang menjadi kota pertama di Asia Pasific yang menyambut para pemain dan Sutradara penulis Guardian of The Galaxy 2.

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