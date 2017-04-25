Libur Sekolah, Keisha Alvaro Ajak Adik Berenang

Global Tv | Selasa, 25 April 2017 WIB

Cameramen

GTV - Global Tv

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Obsesi

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Keisha Alvaro
Artis cilik Keisha Alvaro memanfaatkan waktu liburan untuk mengajak adik-adiknya berenang di sebuah wahana hiburan dikawasan Bekasi, Jawa Barat.

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