Sindir Ayu Tingting, Trio Macan Diserang Balajaer

Global Tv | Selasa, 25 April 2017 WIB

Cameramen

GTV - Global Tv

Kategori

Obsesi

Tags

Ayu Tingting
Dituding menyindir isu perselingkuhan Ayu Tingting dengan Raffi Ahmad, Trio Macan diserang oleh Balajaer, fans fanatik Ayu.

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