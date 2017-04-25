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Lagi, Ahmad Dhani Ditagih Utang
Global Tv
| Selasa, 25 April 2017 WIB
Cameramen
GTV - Global Tv
Kategori
Obsesi
Tags
Ahmad Dhani
Ahmad Dhani kembali ditagih utang oleh pedagang antik di pasar Cikapundung, Bandung, Jawa Barat. Pedagang itu membuat video yang berisikan sindiran terhadap Ahmad Dhani.
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