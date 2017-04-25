Lagi, Ahmad Dhani Ditagih Utang

Global Tv | Selasa, 25 April 2017 WIB

Cameramen

GTV - Global Tv

Kategori

Obsesi

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Ahmad Dhani
Ahmad Dhani kembali ditagih utang oleh pedagang antik di pasar Cikapundung, Bandung, Jawa Barat. Pedagang itu membuat video yang berisikan sindiran terhadap Ahmad Dhani. 

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