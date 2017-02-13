Adele Boyong 5 Piala Grammy Awards 2017

rcti | Senin, 13 Februari 2017 WIB

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Grammy Awards Adele

Penyanyi asal inggris Adele berhasil meraih lima piala Grammy Awards 2017.
 

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