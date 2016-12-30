Tingkah Pola Selebriti di 2016

rcti | Jum'at, 30 Desember 2016 WIB

Cameramen

rcti - rcti

Kategori

Gospot

Tags

Julia Perez


Kehidupan Julia Perez banyak mengundang keperihatinan publik.

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